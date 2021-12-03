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пятница, 03 декабря 2021 18:01

Определили ТОП-10 самых популярных эмодзи 2021 года

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Плачущий от счастья смайлик стал самым популярным эмодзи 2021 года.

Согласно последним исследованиям консорциума Unicod, 92% интернет-пользователей в мире используют эмодзи при онлайн-общении.

"Среди всех видов смайликов на слезы радости приходится более 5%, на втором месте — красное сердце", - говорится в сообщении.

В десятку самых популярных эмодзи также попали:

- рука с большим пальцем вверх;

- рыдающий смайлик;

- сложенные руки, означающие просьбу;

- воздушный поцелуй;

- улыбающееся лицо с сердечками;

- влюбленный смайл с сердечками в глазах;

- просто улыбающееся лицо.

Автор: home.unicode.org
  Самые популярные эмодзи 2019 и 2021 годов
Самые популярные эмодзи 2019 и 2021 годов

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Автор: home.unicode.org
  Самые популярные эмодзи 2019 и 2021 годов
Самые популярные эмодзи 2019 и 2021 годов

Популярный мессенджер Telegram получил масштабное обновление для Android и iOS. Мобильное приложение обновилось до версии 7.5. В Telegram появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любом чате, создавать временные пригласительные ссылки для групп и каналов, а также разместить на главном экране телефона виджеты для быстрого доступа к чатам. Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено.

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Дата
03
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