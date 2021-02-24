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среда, 24 февраля 2021 15:01

Анимированные эмодзи и автоматическое удаление: Telegram получил масштабное обновление

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Анимированные эмодзи и автоматическое удаление: Telegram получил масштабное обновление
Анимированные емодзи и автоматическое удаление: Telegram получил масштабное обновление фото: mytechfusion.com

Популярный мессенджер Telegram получил масштабное обновление для Android и iOS. Мобильное приложение обновилось до версии 7.5.

В Telegram появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любом чате, создавать временные пригласительные ссылки для групп и каналов, а также разместить на главном экране телефона виджеты для быстрого доступа к чатам. Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено, информирует

Автоматическое удаление

Теперь пользователи Telegram могут в любой момент удалить сообщение для всех участников беседы, не оставив следа переписки. Пользователи смогут настроить автоудаление сообщений по таймеру в любом чате. Сообщение автоматически будет удаляться для всех участников за 24 часа или 7 дней после отправки.

Автоматическое удаление будет касаться только сообщений, присланных после установки таймера, более ранняя переписка останется в истории чата. В отличие от секретных чатов, обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения сообщения.

Для того чтобы включить автоматическое удаление на Android, надо нажать на 3 точки и очистить историю, выбрав нужное время.

Пользователи iOS имеют зажать палец на любом сообщении, нажать "Выбрать", впоследствии выбрать функцию "Очистить чат" в верхнем левом углу экрана и "Настроить автоудаление".

Вы можете проверить, сколько времени осталось до того, как сообщение исчезнет из чата. Для этого нажмите на сообщение на Android или удерживайте пальцем на iOS. Настраивать автоматическое удаление сообщений в группах и каналах могут только их администраторы.

Виджеты на домашнем экране

Для быстрого доступа к важным чатам вы можете добавить виджет Telegram на главный экран. Виджет "Чаты" покажет последние сообщения в выбранных чатах, а виджет "Ярлыки" - ярлыки с именем и фотографией.

На Android чаты и сообщения в виджете обновляются в реальном времени, а размер виджета можно менять по своему вкусу. На iOS размер виджета фиксированный, а данные обновляются реже - это связано с системными ограничениями платформы.

Чтобы добавить виджет, надо нажать и удерживать палец на домашнем экране. Далее нажать "Виджеты" на Android или значок "+" на iOS и выбрать Telegram.

Временные пригласительные ссылки

Пригласительные ссылки - удобный способ, чтобы пригласить в вашу группу или канал новых участников. Теперь, кроме основной ссылки, владельцы и администраторы могут создать дополнительные ссылки и ограничить для них срок действия, количество присоединений или оба параметра одновременно.

Для каждой пригласительной ссылки можно создать QR-код, который удобно публиковать на визитках или афишах.

В настройках также можно просмотреть, кто из пользователей присоединился к определенной ссылке, и сделать выводы относительно вашей стратегии развития.

Для управления пригласительным ссылками надо перейти к профилю группы или канала и изменить пригласительные ссылки. Чтобы создать для ссылки QR-код, нужно нажать на пиктограмму "⋮" или "⋯".

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Группы с неограниченным количеством участников в Telegram 7.5

В любом групповом чате Telegram могут обмениваться сообщениями, файлами и сообщениями до 200 тыс. участников. Теперь, когда группа приближается к максимальному количеству участников, ее можно превратить в группу для трансляций - с неограниченным количеством участников.

В группах для трансляций писать сообщения смогут только администраторы, но у участников останется возможность общаться в голосовом чате. Группы для трансляций особенно подойдут крупным сообществам, в которых администраторы публикуют новости, комментарии или инсайды для остальных участников.

Улучшенный импорт чатов

Возможность импортировать историю переписки из других приложений появилась в предыдущем обновлении Telegram, и разработчики продолжают совершенствовать этот инструмент. Теперь импортируемые сообщения сортируются по оригинальной дате отправки - если вы импортировали их к новому чате или чата, в котором менее 1000 сообщений.

Обновления в интерфейсе для отправки жалоб

Модераторы Telegram ежемесячно проверяют миллионы жалоб на публичные материалы. Чтобы облегчить их работу и ускорить проверку, приложения всегда предлагать обозначить конкретные сообщения при отправке жалобы. Кроме того, теперь каждый сможет оставить к своей жалобе дополнительный комментарий. Это особенно пригодится при отправке жалоб на ложные аккаунты.

Новые анимированные эмодзи в Telegram 7.5

Продолжают добавлять новые анимированные эмодзи с каждым обновлением. Чтобы посмотреть новые анимации, достаточно направить в чате одну из этих эмоций одним сообщением.

Инсайдер Стив Геммерстоффер опубликовал фотографии нового бюджетного телефона Pixel от Google. Он также раскрыл технические характеристики устройства.

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