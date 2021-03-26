Опасный вирус атаковал тысячи компьютеров на Windows

Purple Fox начинает сканировать и атаковать другие системы на Windows, доступные внутри сети. Фото: pixabay.com

Новый вирус атаковал десятки тысяч компьютеров на ОС Windows.

Пользователи стали жертвами атаки новой версии опасного вируса Purple Fox, сообщается в релизе организации в секторе кибербезопасности GuardiCore. Червеобразный модуль создан таким образом, чтобы не вызывать опасений у жертвы. После заражения компьютера ПО запускает набор программных средств, которые маскируют действия вредителя.

В результате заражения одного устройства Purple Fox начинает сканировать и атаковать другие системы на Windows, доступные внутри сети.

Количество атак новой версии вредителя с мая 2020-го выросло на 600%. Ранее сотрудниками GuardiCore было зафиксировано более 90 тыс. атак на пользователей. Также исследователи считают, что хакеры смогли внедрить опасное ПО на почти 2 тыс. взломанных серверов.

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В США задержали россиянина 27-летнего Егора Крючкова, который пытался подкупить сотрудника Tesla, чтобы тот установил на внутреннюю сеть завода вирусы для кражи информации. Соучастник должен был получить $1 млн.