6 апреля 1909 года американский офицер Роберт Пири первым в мире достиг Северного полюса. По свидетельству Роберта Пири, он достиг полюса в обществе темнокожего слуги и четырех проводников-эскимосов.

Автор: wikipedia.org Офицер оставил важное сообщение в бутылке

На счету Пири 8 полярных экспедиций. С 1886 года он неоднократно исследовал Гренландию. В отличие от многих предыдущих полярников, Пири не отказывался от общения с местным эскимосским населением и решил взять на вооружение их навыки передвижения, пошив меховой одежды и охоты. Сложные условия существования и ампутация 8 отмороженных пальцев на ногах не помешали исследователю поставить цель покорения Северного полюса.

Автор: wikipedia.org Офицер оставил важное сообщение в бутылке

Последний поход к полюсу начался в июле 1908 года. Пири и еще 23 человека отправились из Нью-Йорка на корабле "Рузвельт" и провели зиму на острове Элсмер.

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Весной экспедиция двинулась к полюсу по льду. 1 апреля 1909 года на 87° 48' с. ш. из-за уменьшения запаса продовольствия Пири приказал части людей возвращаться на корабль, а сам с темнокожим слугой Мэтью Хенсоном и эскимосами двигался дальше на север. Они достигли полюса 6 апреля.

"Наконец полюс! Люди стремились к этому три столетия. Осуществилось то, о чем я мечтал двадцать три года. Наконец-то! " — написал Роберт Пири об этом дне.

Он закопал на полюсе бутылку с сообщением о покорении полюса американцами. 27 апреля члены экспедиции вернулись на корабль и поплыли домой.

Северный полюс — одна из двух диаметрально противоположных точек земной оси. На северном полюсе, где сходятся все меридианы, нет обычных сторон света. Северный полюс расположен в центральной части Северного Ледовитого океана, где глубина не превышает 4000 м. Круглый год в районе Северного полюса дрейфуют мощные многолетние льды. Средняя температура зимой составляет около -40 ° C, летом преимущественно — 0 ° C.