В районе возвышенности Чатем обнаружили три вида акул, которые способны светиться в темноте. Эта область океанического дна расположена к востоку от Новой Зеландии.

Об этом свидетельствуют исследования ученых из Католического университета Лувена в Бельгии и Национального института водных и атмосферных исследований, информирует BBC.

Такие виды акул уже были известны науке, однако в январе 2020 года биологи ничего не знали об их биолюминисцентности.

Автор: MALLEFET, STEVENS AND DUCHATELET Обнаружили гигантских акул, которые светятся в темноте

При этом черные акулы стали крупнейшими "сияющими" позвоночными. Рекордсмены способны достигать до 180 см в длину.

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Упомянутые виды живут в глубокой сумеречной зоне океана, куда солнечный свет практически не проникает. Речь идет о глубине примерно от 200 до 1000 м. В темной воде у них хорошо выделяются сияющие участки на брюхе, боках и спинных плавниках. Ученые предполагают, что мелким видам люминесцентных это помогает маскироваться от крупных хищников на фоне светлой поверхности воды. В то же время, у черной акулы нет естественных врагов, поэтому она может освещать дно для более эффективного поиска добычи.

"Учитывая широту морских глубин и наличие биолюминесцентных организмов в этой зоне, становится все более очевидным, что свет на глубине должен играть важную роль в структурировании самой экосистемы планеты", - пишут исследователи.

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