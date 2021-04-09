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пятница, 09 апреля 2021 07:54

Объяснили появление загадочной "радуги" на Марсе

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После публикации снимков с Марса от 4 апреля, на которых многие разглядели радугу, возник закономерный вопрос, откуда такое явление может быть на холодной планете, где недостаточно воды в атмосфере.

Как оказалось, снимок "радуги", сделанный марсоходом Perseverance (в переводе - Упорство), это всего лишь оптическое явление, загадочная дуга - линзовый блик, написали NASAPersevere в Twitter.

"Многие спрашивают: это-радуга на Марсе? Никак нет. Радуга здесь невозможна. Радуга создается светом, отраженным от круглых капель воды, но здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для жидкой воды в атмосфере. Эта дуга - линзовый блик" , - говорится в сообщении.

Автор: twitter.com/NASAPersevere
  Отблеск, который приняли за радугу на Марсе
Отблеск, который приняли за радугу на Марсе

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Интересный кадр был сделан с помощью левой задней камеры, поэтому такой оптический эффект неудивителен.

В микроблоге Perseverance от лица марсохода также отметили, что на задних камерах Hazcam нет "солнцезащитных козырьков", в отличие от передних, поэтому они могут давать такой отблеск через лучи Солнца.

"Солнцезащитные козырьки не сочли необходимыми на задних камерах Hazcam, поэтому вы можете видеть артефакты рассеянного света на изображении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что практически вся вода на Марсе сегодня существует в форме льда, небольшие количества также в виде пара в атмосфере. Единственное место, где лед можно увидеть на поверхности Марса - это ледяная шапка на Северном полюсе.

Американский марсоход Perseverance сделал селфи с мини-вертолетом Ingenuity. Его видно на заднем фоне примерно за 3,9 м от ровера. Фотокомпозиция шириной ~ 20 тыс. точек составлена ​​из 62 отдельных снимков, которые последовательно сделали 6 апреля. Снимки сшили вместе уже на Земле.

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Дата
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