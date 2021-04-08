Американский марсоход сделал селфи с вертолетом

Американский марсоход сделал "семейное" селфи с вертолетом фото: NASA

Американский марсоход Perseverance сделал селфи с мини-вертолетом Ingenuity. Его видно на заднем фоне примерно за 3,9 м от ровера.

Фотокомпозиция шириной ~ 20 тыс. точек составлена ​​из 62 отдельных снимков, которые последовательно сделали 6 апреля. Снимки сшили вместе уже на Земле, сообщает Liga.net.

"Перси" использовал камеру WATSON в приборе SHERLOC на конце своего манипулятора, чтобы сделать эти фото.

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12 апреля по киевскому времени Ingenuity попытается стать первым летательным аппаратом, который сделает управляемый полет на другой планете.

Когда инженеры дадут команду "на старт", вертолет разгонит роторы до 2537 оборотов в минуту. Если финальные автопроверки окажутся хорошими, взлетит с набором высоты со скоростью 1 м/с, пробудет на высоте 3 м примерно 30 с и вернется на поверхность.

Через несколько часов после дебюта дрона Perseverance передаст первую партию инженерных данных с Ingenuity. Это позволит команде NASA определить, была ли первая попытка полета на Марс успешной.

Сверхлегкий летательный аппарат NASA Ingenuity выдержал первую самостоятельную ночь на Марсе. Собственный аккумулятор успешно справился с поддержкой работы нагревателя, который защитил непокрытые электрические компоненты от низких ночных температур на планете.