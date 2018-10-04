О чем мужчины думают чаще всего

Мужчина думает о еде чаще, чем о сексе. Фото: NEWS

Мужчина думает о еде чаще, чем о сексе.

Ученые из австралийского Канберсского университета опросили более 4 тыс. человек, передает VistaNews.

"Женщины на мысли о еде тратят не менее двух лет своей жизни. У мужчин это десять дней в году, то есть в день - 39 минут. Это оказалось не меньше показателя, определяющего их размышлений о сексе", - говорят ученые.

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Еда есть такой же основной частью нашей жизни. Многие принимают ее гораздо чаще, чем вступают в половые контакты. Отсюда и постоянные мысли о ней. Они могут становиться даже навязчивыми, вызывающими чувство беспокойства, что влечет появление серьезных проблем. Особенно, если мыслям о еде отводится большая часть дня. Тогда на второй план отходят другие моменты жизни. В том числе секс, работа и отношения.

Наиболее одинокими мужчины чувствуют себя в 35 лет. В этом возрасте у многих из них нет постоянного друга. Такие результаты исследований ученых из великобритании. Они опросили 1200 мужчин.