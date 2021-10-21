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четверг, 21 октября 2021 18:59

"Новая почта" предупредила о мошенниках в мессенджерах

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&quot;Новая почта&quot; предупредила о мошенниках в мессенджерах
Через сообщения на телефоны загружается вирус. Фото: Pexels

В мессенджерах мошенники начали распространять информацию о фейковых акциях от имени "Новой почты".

Через сообщения распространяют вирусы, сказали в компании.

"Не переходите по ссылке, это мошенники. Обратите внимание, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша мошенники указали якобы адрес сайта "Новая почта", что на самом деле является всего лишь названием страницы фейкового сайта, ссылка на который размещена чуть ниже. И если вы перейдете по ссылке, то попадете на сайт мошенников", - сказали в "Новой почте".

При переходе по ссылке на сайте злоумышленников может загрузиться вирусная программа.

"Вирус для мобильных устройств размножается путем отправки смс всем контактам владельца устройства с почти уникальными ссылками на те же сайты для вирус-инъекций. Мы идентифицировали уже около десятка таких фишинговых сайтов и в процессе их блокировки. Но прошу вас, не переходите по ссылке и не участвуйте в этом разводе", - написала в Facebook директор по корпоративным коммуникациям Елена Плахова.

25 млн устройств Android оказались заражены вредоносной программой "Агент Смит". Об этом свидетельствует новое исследование компании по кибербезопасности Check Point.

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