Необычная чешуя и цвет: ученые обнаружили новый вид змей

Змеи с малочисленного рода Achalinus, который выделяется среди других тем, что чешуя змей не налагается друг на друга, а равномерно распространяется по всей поверхности тела. Фото: bioone

До сих пор неизвестный вид змей, которие имеют редкий окрас, обнаружили во Вьетнаме.

Их темная чешуя сверкает радужными переливами, описали в научном журнале BioOne, передает CNN.

Змеи с малочисленного рода Achalinus, который выделяется среди других тем, что чешуя змей не налагается друг на друга, а равномерно распространяется по всей поверхности тела.

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Новый вид, названный Achalinus zugorum, нашли в лесах северного региона Вьетнама Хазянг, что у границы с Китаем. Змеи этого рода, распространены также в Китае, Японии и на Тайване, ведут достаточно осторожен образ жизни. Их всех объединяет "странная чешуя", которая складывается в уникальные узоры. Известно о 13 видах змей этого рода, причем 6 из них живут во Вьетнаме. Новая змея отличается от своих родственников странной окраской: ее голова розово-серая, брюхо имеет радужные переливы, а спина варьируется от пурпурного до угольно-черного цвета. Также чешуя у змей нового вида имеет четко округлую форму, а промежутки между ними имеют серую окраску.

Биологи пока что не имеют никаких данных о популяции Achalinus zugorum и ее состояние - они поймали только 1 особь. Поиск других представителей этого вида затруднен их скрытным образом жизни. Глаза этих змей даже не фиксируют яркого света - скорее всего животные закапываются в грунт или глубоко под опавшие листья. Ученые предполагают, что в результате вырубки местных лесов для агрокультурных потребностей, природный ареал находится под угрозой, и единственная возможность уберечь редких змей - это срочно сменить политику землепользования и сохранения видов. Исследование нового вида может заполнить пробелы в знаниях о рептилиях и земноводных и предоставить критическую информацию об эволюции змей. Род Achalinus отстраняется от эволюционного дерева ранее, чем другие группы, в результате чего его представители сильно отличаются от других змей как за поведением, так и по внешнему виду.

16 июля отмечается Всемирный день змей. Они живут на всех континентах, кроме Антарктиды. Известно более 2,6 тыс. видов, и лишь четверть всех видов - ядовитые.