Назвали признаки зависимости от нездоровой пищи

Симптомы отказа от нездоровой пищи такие же, как и наркотическая ломка. Фото: Свідок

Симптомы отказа от нездоровой пищи такие же, как и наркотическая ломка.

Симптомы сравнили американские ученые специалистов из Мичиганского университета, пишет "Новое время".

Ученые провели исследование с участием 250 человек. Они отказались от употребления фаст-фуда на год. В течение этого времени фиксировали свои эмоции, состояние здоровья.

В течение первых пяти дней испытуемые имели острое желание съесть вредную и жирную пищу. Исключив из рациона бургеры и пиццу, люди чувствуют усталость, раздражительность, хандру и депрессию. Симптомы проявляются в течение 5 дней после отказа. После этого срока эффект будет снижаться.

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"Менять диету не так легко, как казалось раньше. Наши данные свидетельствуют о том, что фаст-фуд вызывает привыкание. Человек испытывает острое желание снова съесть вредный продукт. Это очень затрудняет переход к здоровому питанию", - констатируют ученые.

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