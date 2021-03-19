Нашли зуб акулы, которая вымерла 3 млн лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
1 Просмотров: 585
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
3 Просмотров: 1593
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
7 Просмотров: 702
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 495
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1062
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 738
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 981
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2898
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
Фото
Все фото
5
3
8
3
2
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
В Антарктиде снова &quot;цветет&quot; снег
В Антарктиде снова "цветет" снег
Астроном зафиксировал необычное явление
Астроном зафиксировал необычное явление
Археологи нашли ткань библейских времен
Археологи нашли ткань библейских времен
Видео
Все видео
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Как меняются времена года на Сатурне
Как меняются времена года на Сатурне
Над Британией пролетел метеорит
Над Британией пролетел метеорит
Показали первое видео с Марса
Показали первое видео с Марса
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
7 Просмотров: 693
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 414
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 693
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 207
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1062
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
1 Просмотров: 414
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
воскресенье, 21 марта 2021 04:25

Нашли зуб акулы, которая вымерла 3 млн лет назад

  Комментировать
Нашли зуб акулы, которая вымерла 3 млн лет назад
Нашли зуб акулы, которая вымерла 3 млн лет назад фото: Independent

На строительной площадке в американском штате Южная Каролина нашли зуб акулы вида мегалодон, которая вымерла 3 млн лет назад.

На такую находку наткнулся американец Мэттью Басак, сообщает Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как меняются времена года на Сатурне

Зуб весит 1,3 кг и имеет длину 16,4 см. Мужчина планирует продать зуб за $6 тыс., примерно 166 тыс. 134 грн.

Мегалодон является видом доисторической акулы, чья длина может составлять до 18 м. Именно эта акула является крупнейшей, когда-то существовала в мире.

В небольшом городке Уинчкомб, который расположен в Великобритании, обнаружили почти 300 г редкого метеорита, известного как углистые хондриты. Он приземлился на подъездной дорожке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли зуб акулы, которая вымерла 3 млн лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 18225
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 10855
Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава
Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава Просмотров: 8928
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
7
 Просмотров: 7992
Лесю Никитюк позвали замуж прямо на сцене
Лесю Никитюк позвали замуж прямо на сцене
3
 Просмотров: 7020
Наука
Глобальное потепление: ученые предложили новую альтернативу
Глобальное потепление: ученые предложили новую альтернативу Просмотров: 216
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Редкие птицы копируют пение других пернатых
 Просмотров: 162
В Украине создан первый негосударственный горно-металлургический университет
В Украине создан первый негосударственный горно-металлургический университет Просмотров: 117
Как меняются времена года на Сатурне
Как меняются времена года на Сатурне
 Просмотров: 189
Через приложение "Дія" можно будет подавать заявления на поступление в высшие учебные заведения
Через приложение "Дія" можно будет подавать заявления на поступление в высшие учебные заведения Просмотров: 45
Больше всего комментируют
7
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
3
Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca
3
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
2
Создали новое формирование для охраны границ
2
Оценили возможность возвращения Донбасса вооруженным путем
Голосов: 219
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть