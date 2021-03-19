Нашли зуб акулы, которая вымерла 3 млн лет назад фото: Independent

На строительной площадке в американском штате Южная Каролина нашли зуб акулы вида мегалодон, которая вымерла 3 млн лет назад.

На такую находку наткнулся американец Мэттью Басак, сообщает Independent.

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Зуб весит 1,3 кг и имеет длину 16,4 см. Мужчина планирует продать зуб за $6 тыс., примерно 166 тыс. 134 грн.

Мегалодон является видом доисторической акулы, чья длина может составлять до 18 м. Именно эта акула является крупнейшей, когда-то существовала в мире.

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