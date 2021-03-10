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среда, 10 марта 2021 11:44

Нашли обломок редкого метеорита

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Нашли обломок редкого метеорита
Нашли обломок редкого метеорита фото: University of Manchester

В небольшом городке Уинчкомб, который расположен в Великобритании, обнаружили почти 300 г редкого метеорита, известного как углистые хондриты. Он приземлился на подъездной дорожке.

Исследователи подсчитали, что космический камень двигался со скоростью почти 14 км в секунду перед столкновением с атмосферой Земли, информирует НВ.

Научный сотрудник отдела научных исследований и инноваций Великобритании Эшли Кинг одной из первых прибыла на место происшествия. Она давала советы по обращению с метеоритом и ухода за ним.

"Почти все метеориты приходят к нам из астероидов, неких строительных блоков Солнечной системы, которые могут рассказать нам, как образовались планеты, подобные Земле", - пояснила она.

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Доктор Ричард Гринвуд, научный сотрудник в области планетных наук в Открытом университете, стал первым ученым, который идентифицировал метеорит и дал рекомендации по нему.

"Я очень удивился, когда увидел это. Сразу понял, что это редкий метеорит и совершенно уникальное событие", - сказал Ричард Гринвуд.

На Земле почти 65 тыс. известных метеоритов. Зафиксировали падения только 1206, из них только 51 - углистые хондриты. Это первый известный углистый хондрит, который обнаружили в Великобритании. Последний метеорит, который обнаружили в Великобритании, стал Глаттон, что упал в саду в 1991 году.

Американский программист и предприниматель Ричард Гэрриот опустился на дно Марианского желоба. Он совершил погружение на борту первого сертифицированного глубоководного аппарата The Explorers Club.

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Дата
10
марта

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