Нашли древнейшую пирамиду в мире

Гунунг Паданг означает "светлая гора. Фото: aranormal-news

Гора Гунунг Паданг на острове Ява - древнейшая в мире пирамида.

Ученые из Индонезии утверждают, что ей около 10 тыс. лет, сообщает "Новое время".

Гунунг Паданг обнаружили в начале ХХ в. Там лежат остатки комплекса скальных сооружений и памятников - археологическое чудо. Кроме того, в почвой могут находиться остатки древнейших храмов на Земле.

Гора - это сооружение из нескольких слоев. Их строили в разные доисторические периоды. Пирамиду могли начать строить примерно 15-28 тыс. лет назад. Об этом свидетельствует радиоуглеродный анализ.

Верхний металлический слой состоит из каменных колонн, стен, дорожек и пространств. Он расположен примерно на 1-3 м ниже поверхности. 2 следующие уровни появились поверх первого слоя позже - около 8,3 и 3,5 тыс. лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 108 мумий и артефакты: нашли гробницы древней цивилизации аймара

"Конструкция охватывает не только верхнюю часть, но и склоны. Они занимают площадь не менее 15 гектаров. Структуры не только на поверхности, но и укоренившиеся в большей глубине. Это уникальный храм. Люди думают, что доисторический век был примитивным, но этот памятник доказывает обратное", - говорит руководитель исследования, геофизик Дэнни Хилман Натавиджей с индонезийского Института наук.

Некоторые индонезийские ученые скептически относятся к этому исследованию и критикуют его.

В Египте вблизи Великих пирамид Гизы археологи нашли 8 известняковых гробниц. Мумии были покрыты картонажем - особым каркасом, раскрашенным в золотой, зеленый, голубой и коричневый цвета.