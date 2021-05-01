NASA приостанавливает сделку со SpaceX по высадке людей на Луну

Теперь SpaceX должна прекратить работу, непосредственно связанную с соглашением о лунной программе. Фото: pixabay.com

Космическое агентство NASA приостановило соглашение стоимостью $ 29 млрд. с компанией Илона Маска SpaceX, по которой и в рамках программы "Артемида" работала над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность.

Причиной называют жалобы со стороны компаний Blue Origin и Dynetics, пишет Reuters со ссылкой на NASA.

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Теперь SpaceX должна прекратить любую работу, непосредственно связанную с соглашением о лунной программе. Восстановить ее можно лишь тогда, когда Счетная палата США примет соответствующее решение - его обещают обнародовать не позднее, чем 4 августа.

16 апреля NASA сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность. За возможность принять участие в программе SpaceX конкурировала с Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса и компанией Dynetics из штата Алабама. Уже через две недели после победы SpaceX в отборе Blue Origin подала жалобу на 50 страниц (по некоторым данным — на 175 страниц). Компания считает, что решение NASA расширяет монополию SpaceX в освоении космоса.