NASA показало фото планеты необычного цвета

Эта планета в четыре раза больше Юпитера, который, в свою очередь, в 11 раз больше Земли. Фото: NASA

Планету GJ 504b необычного розового цвета показало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Астронавты объясняют, цвет планеты связан с тем, что газы на ней не успевают охладиться, пишет Express.

Поэтому температура не снижается ниже отметки в 237 градусов Цельсия.

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Эта планета в четыре раза больше Юпитера, который в 11 раз больше Земли.

Планету обнаружили в звездной системе GJ 504, которой 160 миллионов лет, что означает - сама же планета должна быть моложе. Нашей солнечной системе около 4,6 миллиарда лет.

Была ли жизнь на Марсе, попытается узнать агентство NASA. Состоится запуск новейшего марсохода вместе с вертолетом. Ракета-носитель с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity стартуют с мыса Канаверал во Флориде, сообщает United Launch Alliance. Миссия под названием Mars-2020 должна добраться до планеты в феврале 2021 года.