NASA показало фото нового кратера на Марсе

Автор: Space.com Фото нового кратера на Марсе

Кратер запечатлели в апреле 2019 году в регионе долины Маринера.

Снимок сделали благодаря аппарату Reconnaissance Orbiter. Кратер образовался в результате столкновения планеты с метеоритом, сообщает Space.com.

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Кратер появился между сентябрем 2016-го и февралем 2019 года. Его диаметр - 15-16 м. Вероника Брей из команды HiRISE считает, что он бы не пережил вхождение в атмосферу Земли.

Кроме этого, на изображении видны последствия столкновения. Так, темный пыль поднялась в воздух, а затем осел на поверхность. Также метеорит мог обнажить базальтовую породу под поверхностью Марса.

Марс - 4-я планета Солнечной системы по расстоянию от Солнца и 7-я по размеру и массе. Иногда Марс называют "красной планетой" из-за красноватого цвета поверхности.