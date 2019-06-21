NASA показало фото нового кратера на Марсе

 
Ексклюзивы
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 774
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 729
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2178
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1638
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1467
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 5031
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1512
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7884
Фото
Все фото
9
19
3
4
17
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Показали последний пейзаж, который увидел разбившийся израильский зонд
Показали последний пейзаж, который увидел разбившийся израильский зонд
От Антарктиды отделяется гигантский айсберг
От Антарктиды отделяется гигантский айсберг
60 лет покорения космоса: NASA выпустило книгу невероятных фото
60 лет покорения космоса: NASA выпустило книгу невероятных фото
Видео
Все видео
NASA транслирует строительство марсохода
NASA транслирует строительство марсохода
SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле
SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
Интервью
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 765
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 486
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2097
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 297
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
пятница, 21 июня 2019 10:25

NASA показало фото нового кратера на Марсе

  Комментировать

Автор: Space.com
  Фото нового кратера на Марсе
Фото нового кратера на Марсе

Кратер запечатлели в апреле 2019 году в регионе долины Маринера.

Снимок сделали благодаря аппарату Reconnaissance Orbiter. Кратер образовался в результате столкновения планеты с метеоритом, сообщает Space.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали уникальную фотографию астероида Бенну

Кратер появился между сентябрем 2016-го и февралем 2019 года. Его диаметр - 15-16 м. Вероника Брей из команды HiRISE считает, что он бы не пережил вхождение в атмосферу Земли.

Кроме этого, на изображении видны последствия столкновения. Так, темный пыль поднялась в воздух, а затем осел на поверхность. Также метеорит мог обнажить базальтовую породу под поверхностью Марса.

Марс - 4-я планета Солнечной системы по расстоянию от Солнца и 7-я по размеру и массе. Иногда Марс называют "красной планетой" из-за красноватого цвета поверхности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Что осталось от галактики после столкновения с Млечным Путем
Что осталось от галактики после столкновения с Млечным Путем Просмотров: 2862
Ученые предупредили об опасности, которая угрожает Земле
Ученые предупредили об опасности, которая угрожает Земле 1 Просмотров: 2979
Сейчас вы читаете новость «NASA показало фото нового кратера на Марсе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Украинцы разорвали давнее соглашение с Москвой

Исчезнувших супругов нашли убитыми

Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 69283
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 43529
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 42652
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 34704
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 28811
Наука
Показали, как глобальное потепление разрушает ледники Гренландии
Показали, как глобальное потепление разрушает ледники Гренландии Просмотров: 396
Показали уникальную фотографию астероида Бенну
Показали уникальную фотографию астероида Бенну Просмотров: 1197
Что осталось от галактики после столкновения с Млечным Путем
Что осталось от галактики после столкновения с Млечным Путем Просмотров: 2862
Скорпион, который рос до 2 метров - шахтеры наткнулись на уникальное существо
Скорпион, который рос до 2 метров - шахтеры наткнулись на уникальное существо Просмотров: 3483
Светились глаза - ученые раскопали остатки неизвестных насекомых
Светились глаза - ученые раскопали остатки неизвестных насекомых Просмотров: 378
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
8
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
5
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
3
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие
3
УПЦ требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ
Голосов: 1435
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua