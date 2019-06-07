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пятница, 07 июня 2019 21:32

Ученые предупредили об опасности, которая угрожает Земле

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Ученые предупредили об опасности, которая угрожает Земле
К Земле приближается астероид. Фото: Hi-news.ru

Земле угрожает астероид размером с футбольное поле.

Космический объект называется 2006 QV89. Он движется в сторону Земли, сообщает "Голос Америки".

Вероятность столкновения астероида с Землей составляет 1 к 7000. Вероятно он пройдет на расстоянии 7 млн км. Это может произойти 9 сентября 2019.

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Этот астероид обнаружили 29 августа 2006.

Пара астероидов с одинаковой траектории пролетели мимо Земли на прошлой неделе.

Астероид 1999 KW4 пролетел со скоростью 70 тыс. км/ч. Его сфотографировали ученые Европейской южной обсерватории

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Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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