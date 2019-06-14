Что осталось от галактики после столкновения с Млечным Путем

Галактика Antlia 2 практически не имеет сильно сияющих звезд. Фото: 24tv.ua

Нашли галактику Antlia 2, которая в прошлом столкнулась с нашей - Млечным Путем.

Ее заметили американские ученые из калифорнийского университета в 130 килопарсек, пишет 24tv.ua.

Antlia 2 менее яркая, чем наша. Вероятно это произошло из-за того, что гравитация Млечного Пути лишила ее большей части вещества и звезд.

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О существовании подобной галактики астрономы знали давно и даже вычислили ее параметры. Но до последнего времени ни одна галактика не подходила под такое описание.

Оптический телескоп Hubble снял последствия столкновения двух галактик в созвездии Гончих собак. Столкновение галактики NGC 4485 с массивной соседкой NGC 4490 значительно деформировало первую.