Катастрофа космического масштаба: показали последствия столкновения галактик

Телескоп Hubble снял последствия столкновения двух галактик. Фото NASA.

Оптический телескоп Hubble снял последствия столкновения двух галактик в созвездии Гончих собак.

Столкновение галактики NGC 4485 с массивной соседкой NGC 4490 значительно деформировало первую.

На фото видно, как вырванные части галактики вытягиваются по направлению к NGC 4490. Часть NGC 4485 слева еще сохранила вид спирали, передает NASA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маск отменил запуск ракеты за несколько минут до старта

Ученые считают, что в результате столкновения появилось новое поколение звезд и, вероятно, планет.

Части разбитой галактики растянулись на 25 тыс. Световых лет. Место столкновения галактик отдаленное от Земли примерно на 25 млн световых лет.

На Земле впервые концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 415 частей на миллион.

Ученые считают, что в результате столкновения появилось новое поколение звезд и, вероятно, планет. Части разбитой галактики растянулись на 25 тыс. Световых лет. Место столкновения галактик отдаленное от Земли примерно на 25 млн световых лет.