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Начали строительство новой железной дороги

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Начали строительство новой железной дороги
Начали строительство самой старой железной дороги Украины фото: izbirkom.org.ua

4 мая 1863 года начали строительство первой ветки Одесской железной дороги. Она является одной из старейших железных дорог Украины.

История создания железнодорожных путей в Черноморском крае берет свое начало еще с середины 30-х годов XIX в. Граф Михаил Воронцов поручил талантливым бельгийским инженерам провести специальное исследование и указать оптимальную трассу для укладки железнодорожного полотна к портам Одессы, Николаева и Феодосии.

Уже через 30 лет население Одессы превышало 100 тыс. жителей, а по объемам грузооборота Одесский порт был вторым в Российской империи. Поэтому возникла необходимость в удобном подвозе зерна. Кроме того, следовало организовать устойчивый подвоз продовольственных товаров для жителей города и военного гарнизона.

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16 мая 1863 года примерно на Тираспольской залоге состоялось освящение начала строительных работ. Военно-рабочий отряд начал работать в присутствии публики. В то время второй отряд начал работы в районе станции Гниляково. Начало строительства железной дороги стал крепким толчком к активному развитию промышленности и торговли в юго-западной крае империи. Строительство проводили сразу в трех направлениях: до станции Раздельная, в Карантинной Гаване и Конной площади.

Протяженность первой железнодорожной ветки Одесса - Балта составляла 220 верст. Сейчас эксплуатационная длина путей Одесской железной дороги достигает почти 4 тыс. км, из которых более 1,7 тыс. км являются электрифицированными.

В Украине первую железную дорогу построили в 1861 году. Проложение пути началось с Перемышля во Львов. Протяженность составляла 97,6 км. Во Львове в октябре 1861 года завершили строительство вокзала и уже 4 ноября 1861 года во Львов из Перемышля прибыл первый пассажирский поезд, который назывался "Ярослав".

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Дата
04
мая

Начали строительство новой железной дороги

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