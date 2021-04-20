20 апреля 1959 года в СССР начали эксплуатировать новый пассажирский самолет Ил-18. Это первый советский турбовинтовой самолет.

Автор: wikiwand.com Начали эксплуатировать новый пассажирский самолет

Ил-18 не был таким скоростным как Ту-104, однако оказался надежным и экономичным. По экономии топлива ему нет равных. Несколько машин летают до сих пор в ВВС и на чартерных рейсах.

Самолет имеет четыре турбовинтовых двигателя мощностью по 4000 лошадиных сил каждый. С 1958 до 1959 года всего построили 42 Ил-18А. В течение 1958-1978 годов всего выпустили более 700 самолетов типа Ил-18.

Первая серийная модель этого дальнемагистрального пассажирского лайнера Ил-18А находится в музее.

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Первым самолетом, на котором люди смогли оторваться от земли и совершить горизонтальный полет, стал "Флаер". Его построили братья Орвилл и Уилбер Райты в США. Первый известный полет самолета в истории человечества совершили 17 декабря 1903 года. "Флаер" продержался в воздухе 59 с и пролетел 260 м.