На вершине Эвереста установили рекорд

10 мая 1993 года на вершине Эвереста одновременно собрались 40 человек из девяти экспедиций. Это рекордное количество людей на горе.

Гора расположена на границе между Тибетским автономным районом в Китае и зоной Сагарматха в Непале.

Автор: alpagama.com На вершине Эвереста собралось рекордное количество людей

Климатические условия на Эвересте экстремальные. В январе, самом холодном месяце, температура на вершине в среднем составляет −36 °C и может опускаться до −60°C. В июле, самом теплом месяце, средняя температура составляет −19°C и постоянно держится ниже нуля.

С июня по сентябрь гора находится под влиянием муссонов, которые поступают из Индийского океана и приносят осадки. Массы облаков и снежные бури часто налетают на вершину в этот период года.

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На вершине Эвереста дует ветер со скоростью 200 км/ч. Подъем на вершину занимает около двух месяцев. Страны, на территории которых лежат подступы к Эвересту, берут с туристов большие деньги за возможность подъема.

Сейчас значительную часть восхождений организуют специализированные фирмы. Клиенты этих фирм оплачивают услуги гидов, которые осуществляют необходимое обучение и создают безопасность на всем пути.

В мае 1982 года Эверест покорили 11 альпинистов советской экспедиции, в том числе два украинца — Сергей Бершов и Михаил Туркевич. Они поднялись юго-западным склоном, который раньше считали неприступным.

7 мая 1887 года американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Он проехал 13,5 тыс. миль и находился в пути более трех лет.