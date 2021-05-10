На вершине Эвереста установили рекорд

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
2 Просмотров: 2961
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1251
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 405
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 549
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1801
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6993
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 522
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 918
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9936
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Фото
Все фото
8
4
4
6
5
Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Телескоп Hubble сделал уникальное фото туманности
Телескоп Hubble сделал уникальное фото туманности
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Видео
Все видео
ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов
ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов
На Красной планете обнаружили "море дюн"
На Красной планете обнаружили "море дюн"
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 675
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1314
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 864
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 828
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 11:18

На вершине Эвереста установили рекорд

  Комментировать

10 мая 1993 года на вершине Эвереста одновременно собрались 40 человек из девяти экспедиций. Это рекордное количество людей на горе.

Гора расположена на границе между Тибетским автономным районом в Китае и зоной Сагарматха в Непале.

Автор: alpagama.com
  На вершине Эвереста собралось рекордное количество людей
На вершине Эвереста собралось рекордное количество людей

Климатические условия на Эвересте экстремальные. В январе, самом холодном месяце, температура на вершине в среднем составляет −36 °C и может опускаться до −60°C. В июле, самом теплом месяце, средняя температура составляет −19°C и постоянно держится ниже нуля.

С июня по сентябрь гора находится под влиянием муссонов, которые поступают из Индийского океана и приносят осадки. Массы облаков и снежные бури часто налетают на вершину в этот период года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Состоялся первый полет вертолета-крана S-64

На вершине Эвереста дует ветер со скоростью 200 км/ч. Подъем на вершину занимает около двух месяцев. Страны, на территории которых лежат подступы к Эвересту, берут с туристов большие деньги за возможность подъема.

Сейчас значительную часть восхождений организуют специализированные фирмы. Клиенты этих фирм оплачивают услуги гидов, которые осуществляют необходимое обучение и создают безопасность на всем пути.

В мае 1982 года Эверест покорили 11 альпинистов советской экспедиции, в том числе два украинца — Сергей Бершов и Михаил Туркевич. Они поднялись юго-западным склоном, который раньше считали неприступным.

7 мая 1887 года американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Он проехал 13,5 тыс. миль и находился в пути более трех лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На вершине Эвереста установили рекорд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

На вершине Эвереста установили рекорд

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 9765
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9144
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 7101
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 6687
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 5274
Наука
Археологи нашли уникальные серебряные монеты, которым свыше 100 лет
Археологи нашли уникальные серебряные монеты, которым свыше 100 лет Просмотров: 171
NASA и Axiom Space договорились об отправке первого туриста на МКС
NASA и Axiom Space договорились об отправке первого туриста на МКС Просмотров: 72
На Марсе все еще могут быть активные вулканы - исследование
На Марсе все еще могут быть активные вулканы - исследование Просмотров: 81
Зеленский переименовал премию в области науки и техники
Зеленский переименовал премию в области науки и техники Просмотров: 198
Украинские ученые разработали прототипы вакцины
Украинские ученые разработали прототипы вакцины Просмотров: 576
Больше всего комментируют
7
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
4
Украинцы назвали любимые праздники
3
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
3
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
3
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
Голосов: 898
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть