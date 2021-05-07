Американец проехал 21,6 тыс. км на велосипеде

7 мая 1887 года американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Он проехал 13,5 тыс. миль и находился в пути более трех лет.

Он отправился в путешествие 22 апреля 1884 года из Сан-Франциско на восток через горы Сьерра Невада. С собой взял рюкзак с носками, запасной рубашкой, револьвером и дождевиком, который служил как тент или одеяло.

Автор: diletant.media Американец проехал 21600 км на велосипеде

Томас Стивенс прибыл в Бостон 4 августа 1884-го, преодолев почти 6 тыс. км. Журнал Harper's Magazine писал, что треть всего пути он преодолел пешком и 20 дней пережидал плохую погоду.

9 апреля 1885-го он прибыл с велосипедом в Ливерпуль, где оставил свой пенни-фартинг, и поехал в Лондон. Там он начал готовиться к путешествию через Евразию. В столице Великобритании он пытался составить план путешествия. Консультировался со знатоками Азии и Европы. Например, китайский дипломат переубедил его ехать в Китай через северную Бирму.

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В Европе его маршрут пролегал через Германию, Австрию, Венгрию, Сербию, Болгарию, Турцию.

Весной 1886 года путешественник отправился в Афганистан, но его выгнали местные органы власти. Потом он вернулся к Каспийскому морю, где сел на российский пароход, который следовал в Баку. Откуда поездом приехал в Батуми.

Томас вернулся в Стамбул и отправился оттуда в Индию на пароходе. Через Индию он отправился по Великому колесному пути к Калькутты, откуда на пароходе отправился в Гонконг.

В Китае Томас со значительными трудностями проехал через южную и восточную часть страны, поскольку не знал языка. От побережья Китая на пароходе он добрался до Японии. В Йокагаме 17 декабря 1886-го он закончил свое кругосветное путешествие. На велосипеде преодолел 21,6 тыс. км.

6 апреля 1818 года в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал двухколесное средство передвижения, которое можно считать первым прообразом современного велосипеда.