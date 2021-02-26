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пятница, 26 февраля 2021 13:15

На старых черно-белых фотографиях "оживают" покойные родственники и известные личности

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На старых черно-белых фотографиях &quot;оживают&quot; покойные родственники и известные личности
Deep Nostalgia использует подборку современных видео "оживления" старой фотографии и автоматически выбирает наилучшее входящее видео в зависимости от формы и размера головы / MyHeritage

Сайт генеалогии MyHeritage представил онлайн-инструмент, который может "оживлять" старые фотографии умерших членов семьи.

Технология Deepfake, названная Deep Nostalgia, берет фото и "оживляет" лицо объекта с реалистичными результатами короткого видео. Об этом пишет The Daily Mail.

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Примеры, которые подает MyHeritage, показывают, что исторические лица, в частности, королева Виктория или Марк Твен, оживают. MyHeritage говорит, что технология дает новый взгляд на мир, показывая, как историческая личность могла бы двигаться и выглядеть, если бы была снята на видео сейчас.

Программу разработали исследователи израильской фирмы D-ID, которая специализируется на воспроизведении видео с использованием глубокого обучения.

Любой может использовать инструмент на странице Deep Nostalgia, если загрузит изображения. Однако для просмотра результатов необходима учетная запись в MyHeritage.

Фирма MyHeritage предлагает наборы для тестирования ДНК на основе слюны, которые раскрывают этнические группы и географические регионы, из которых родом покупатель услуги. В 2020-м компания также выпустила услуги MyHeritage Photo Enhancer и MyHeritage In Color, которые окрашивают черно-белые и выцветшие цветные фото.

Deep Nostalgia - функция freemium, что означает, что за несколько дополнительных функций за деньги. Пользователи могут анимировать несколько фото бесплатно, независимо от количества человек на фотографии, но для продолжения использования следует заплатить. Видеоанимацией можно легко поделиться в Facebook, Twitter, WhatsApp и других соцсетях.

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