На первой в Украине Smart Factory 5G успешно протестировали дистанционное управление транспортным средством

На машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" (ДТЭК Энерго) в Харькове проведены успешные тесты электромобиля – решения для удаленного управления транспортными средствами через сеть 5G. Тестирование электромобиля прошло в рамках реализации первого в Украине пилотного проекта цифрового предприятия Smart Factory 5G.

Решение работает в сети Private Network 5G, которую компании Vodafone и Ericsson развернули на заводе. Инновация позволяет заменить традиционную производственную линию беспилотными тележками, программируемыми под нужды конкретного предприятия, и существенно оптимизировать процесс производства. Удаленное управление повышает безопасность персонала, ведь оператор электромобиля работает в безопасном месте и выполняет работы повышенной опасности без риска для жизни.

Через видеокамеры электромобиля оператор удаленного центра управления видит полную HD-картину происходящего вокруг, а встроенный в электромобиль 5G-модем обеспечивает высокую скорость обмена данными. Электромобиль мгновенно реагирует на команды оператора с задержкой всего 20 миллисекунд, или 0,02 секунды. Таким образом, оператор испытывает эффект непосредственного управления так, будто он находится за рулем транспортного средства лично, а не дистанционно.

Подобное решение уже используют на заводе Daimler "Factory 56" в Зиндельфингене, где к выделенной сети 5G компании Ericsson подключены ручные инструменты и беспилотные тележки для оптимизации процесса сборки автомобилей.

Напомним, что Vodafone Украина совместно с ДТЭК Энерго, Ericsson и Corum Group летом объявили о старте первого в Украине проекта Smart Factory 5G на машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" в Харькове. По проекту на заводе развернули частную технологическую сеть (Private Network) связи 5G, в которую интегрируются мобильные устройства, производственное оборудование, управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.

Видеоматериалы о Smart Factory 5G.

