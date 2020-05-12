"Можете меня наказать": Маск запускает работу своего автомобильного завода

Генеральный директор автомобильного завода Tesla Илон Маск объявил, что автопроизводитель 11 мая возобновляет производство автомобилей на заводе в США. Он нарушает закон штата Калифорнии, ведь власти закрыли все предприятия. Об этом Маск написал в своем Twitter.
"Производство восстановится в понедельник, я присоединяюсь к рабочим на конвейере. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - говорится в Твитте.
Маск утверждает, что ограничения, установленные штатом по закрытию предприятий слишком агрессивнык и неконституционные. Маск также угрожает даже перенести производство компании Tesla из Калифорнии.
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