"Можете меня наказать": Маск запускает работу своего автомобильного завода

Atovyrobnyk Tesla vidnovlyuye vyrobnytstvo avtomobiliv na zavodi u SSHA popry zaboronu. Foto: Tesla "Vyrobnytstvo vidnovytʹsya v ponedilok, ya pryyednuyusya do robitnykiv na konveyeri. Yakshcho kohosʹ zaareshtuyutʹ, ya proshu, shchob tse buv tilʹky ya", - ydetʹsya u tvitti. Mask stverdzhuye, shcho obmezhennya, vstanovleni shtatom shchodo zakryttya pidpryyemstv ye nadto ahresyvnymy ta nekonstytutsiynymy. Mask takozh pohrozhuye navitʹ perenesty vyrobnytstvo kompaniyi Tesla z Kaliforniyi. CHYTAYTE TAKOZH: Aktsiyi Tesla vpaly v tsini pislya tvitu Ilona Maska Chynovnyky shtatu zayavyly, shcho vedutʹ perehovory z Tesla shchodo planu vidkryttya zavodu - povidomlyaye CNN. "Tsi kroky vklyuchayutʹ vdoskonalennya protsedur obstezhennya stanu zdorov'ya pratsivnykiv ta zaluchennya usikh protokoliv bezpeky", - ydutʹsya v povidomlenni. Aktsiyi kompaniyi Tesla zstaly deshevshi na 13 mlrd dolariv pislya toho, yak Ilon Mask nazvav tsiny na nykh zanadto vysokymy. Показати більше 882/5000 Атовиробник Tesla возобновляет производство автомобилей на заводе в США, несмотря на запрет. Фото: Tesla

Генеральный директор автомобильного завода Tesla Илон Маск объявил, что автопроизводитель 11 мая возобновляет производство автомобилей на заводе в США. Он нарушает закон штата Калифорнии, ведь власти закрыли все предприятия. Об этом Маск написал в своем Twitter.

"Производство восстановится в понедельник, я присоединяюсь к рабочим на конвейере. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - говорится в Твитте.

Маск утверждает, что ограничения, установленные штатом по закрытию предприятий слишком агрессивнык и неконституционные. Маск также угрожает даже перенести производство компании Tesla из Калифорнии.

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Чиновники штата заявили, что ведут переговоры с Tesla по плану открытие завода - сообщает CNN.

"Эти шаги включают совершенствование процедур обследования состояния здоровья работников и привлечения всех протоколов безопасности", - говорится в сообщении.

Акции компании Tesla впали 13 млрд долларов после того, как Маск назвал цены на них слишком высокими.