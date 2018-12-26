Может не только плавать или ползать, - создали нового робота-амфибию

Американские ученые представили нового робота-амфибию.
Для него среда обитания не имеет значения, - сообщает "Голос Америки".
"Робот может не только плавать или ползать по земле, но даже скользить по льду. Внешне Валекс очень похож на морское существо - имеет два резиновых плавники, которые способны изменять скорость и угол движения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что именно это и позволяет ему мгновенно адаптироватся к любым условиям и удерживаться на любой поверхности.
Управлять роботом можно с дистанционного пульта.
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