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среда, 26 декабря 2018 14:09

Может не только плавать или ползать, - создали нового робота-амфибию

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Может не только плавать или ползать, - создали нового робота-амфибию
Управлять роботом можно с дистанционного пульта. Фото: 24gadget.ru

Американские ученые представили нового робота-амфибию.

Для него среда обитания не имеет значения, - сообщает "Голос Америки".

"Робот может не только плавать или ползать по земле, но даже скользить по льду. Внешне Валекс очень похож на морское существо - имеет два резиновых плавники, которые способны изменять скорость и угол движения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что именно это и позволяет ему мгновенно адаптироватся к любым условиям и удерживаться на любой поверхности.
Управлять роботом можно с дистанционного пульта.

Шестилапый робот Robugtix Z6 показал как выполнять утреннюю гимнастику.

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26
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