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пятница, 21 декабря 2018 16:25

Робот научит выполнять утреннюю гимнастику

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  Гексапод показал утреннюю гимнастику. Фото: 24
Гексапод показал утреннюю гимнастику. Фото: 24

Шестилапый робот Robugtix Z6 показал как выполнять утреннюю гимнастику.

Инженеры гонконгской компании Robugtix разрабатывают многофункциональных роботов-многоножек для помощи людям с перемещением небольших грузов, выполнять различные задания по мониторингу и просто развлекать, передает "Авто 24".

На создание Z6 понадобилось пять лет. Габариты модели 20х23х13.7 см в сложенном состоянии и 52х49х17 см. Грузоподъемность до 2,6 кг.

Управление роботом осуществляется удаленно через дистанционный пульт с монитором, а в корпусе робота вмонтирована защищена камера с режимом потокового видео. Обратная связь позволяет эффективно использовать Z6 при осмотрах, исследованиях на местности, поисково-спасательных операциях.

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Шестилапый робот умеет подниматься и спускаться по лестнице, преодолевать препятствия на пути и переворачиваться в рабочее положение в случае падения. Скорость передвижения Z6 по ровной поверхности составляет до 1,08 км/ч.

Гексапод Robugtix Z6 очень подвижный, благодаря тому, что каждая его лапа имеет три сустава, свободно вращаются в трех плоскостях. Управление осуществляется через усовершенствованное программное обеспечение роботов-пауков Bigfoot Robotics Engine Pro.

В плане развлечений Robugtix Z6 много предложений. Утренняя гимнастика входит в него.

Специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали танцующего робота-собаку. Он улавливает ритм и темп, благодаря чему способен двигаться под музыку. Воспринимать мелодию робот может с помощью встроенного микрофона. Он анализирует звуки и определяет уместным танцевальные движения. Такой механизм может стать полезным в промышленных съемках, поисковых или спасательных операциях.

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