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четверг, 10 сентября 2020 16:59

МОН обнародован законопроект "Об образовании для взрослых"

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МОН обнародован законопроект &quot;Об образовании для взрослых&quot;
Образование для взрослых Фото:eurostudy

Вчера Министерство образования и науки обнародовало новый законопроект "Об образовании для взрослых", направленный помочь людям взрослого возраста получить высшее образование в Украине.
Закон отдали на общественное обсуждение, сообщает пресс служба МОН.
В законопроэкти речь идет о развитии образования для взрослых в возрасте от 25 лет, приоритетные направления образования, которые повлияют на положительное формирования Украинской, рекомендованных ЕС для образования на протяжении жизни, с его помощью можно распоряжаться систему и разработать новые актуальные профессии.
Законопроект также определяет правовые механизмы взаимодействия между формальной и неформальной образованием взрослых, который поможет расширить доступ взрослых к формального образования и заложить удобные и гибкие правила получения образования взрослыми.

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МОН разработало алгоритм действий для руководителей учреждений профессионального перед высшими и высшего образования в случае выявления у соискателей, преподавателей или работников признаков острого респираторного заболевания.

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