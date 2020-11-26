МОН готовит нововведения для лицеев

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1341
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 720
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 792
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2493
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 711
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1755
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6579
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
6
4
7
33
8
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
С белыми покрышками и коричневым сиденьем - Harley-Davidson создала первый электровелосипед
С белыми покрышками и коричневым сиденьем - Harley-Davidson создала первый электровелосипед
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
Видео
Все видео
Космическую лабораторию запустили американской ракетой
Космическую лабораторию запустили американской ракетой
SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Киану Ривз, свобода действий и беззаконие: трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 выложили в сеть
Киану Ривз, свобода действий и беззаконие: трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 выложили в сеть
Земля получила звуки космоса
Земля получила звуки космоса
Интервью
1/5
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 252
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 108
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 360
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 117
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 378
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 783
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
четверг, 26 ноября 2020 14:50

МОН готовит нововведения для лицеев

  Комментировать
МОН готовит нововведения для лицеев
Управлять лицеем будет его директор, а коллегиальным органом управления будет педагогический совет. Фото: pixabay

Проект положения о лицее разработало Министерство образования и науки Украины.

Он может обеспечивать получение базового и профильного среднего образования, сообщает прресслужба МОН.

Проект предлагают для общественного обсуждения, которое продлится до 15 декабря 2020 года. Лицей может быть государственным, коммунальным, частным или корпоративным, а также иметь в своем составе филиалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Много ошибок: Министерство образования изменит подход к отбору школьных учебников

Документ предусматривает зачисление детей в 5-9 класси государственных, коммунальных и корпоративных лицеев через конкурс, если количество поданных заявлений превысит количество свободных мест в классах. Зачисление детей до 9 - 11 (12) классов государственных, коммунальных и корпоративных лицеев проводится без конкурса, если количество поданных заявлений не превышает число свободных мест.

Обучение в лицеях должно организовываться в классах или группах; межклассных или проектных группах учащихся; учебных кабинетах (по учебным предметам одной или разных образовательных областей).

Лицеи также могут открыть классы (группы) с вечерней, заочной или дистанционной формами обучения, а также инклюзивные классы для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Управлять лицеем будет его директор, а коллегиальным органом управления станет педагогический совет. В Минобразования отметили, что учредителями лицея могут быть органы государственной власти, местный совет, физические и / или юридические лица.

Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, почему стоит ввести обучение в школах с 5 лет. Образование должно быть интересным и результативным и соответствовать мировым стандартам, сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки в Telegram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «МОН готовит нововведения для лицеев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Космическую лабораторию запустили американской ракетой

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 24364
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 7 Просмотров: 20223
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 18721
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 11304
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11277
Наука+ИТ
Космическую лабораторию запустили американской ракетой
Космическую лабораторию запустили американской ракетой
 Просмотров: 45
Samsung придумал новый вид разблокировки в смартфоне
Samsung придумал новый вид разблокировки в смартфоне Просмотров: 189
"За измену академических ценностей" - Кучму лишили звания доктора
"За измену академических ценностей" - Кучму лишили звания доктора
 Просмотров: 279
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
6
 Просмотров: 198
Tesla начинает отзывать свои электрокары
Tesla начинает отзывать свои электрокары Просмотров: 216
Больше всего комментируют
7
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Посадили в тюрьму женщину, которая хотела продать ребенка за 400 тыс. грн
1
Путин отказался колоть российскую Covid-вакцину, которую пиарил Медведчук
1
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
Голосов: 3766
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть