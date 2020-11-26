МОН готовит нововведения для лицеев

Управлять лицеем будет его директор, а коллегиальным органом управления будет педагогический совет. Фото: pixabay

Проект положения о лицее разработало Министерство образования и науки Украины.

Он может обеспечивать получение базового и профильного среднего образования, сообщает прресслужба МОН.

Проект предлагают для общественного обсуждения, которое продлится до 15 декабря 2020 года. Лицей может быть государственным, коммунальным, частным или корпоративным, а также иметь в своем составе филиалы.

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Документ предусматривает зачисление детей в 5-9 класси государственных, коммунальных и корпоративных лицеев через конкурс, если количество поданных заявлений превысит количество свободных мест в классах. Зачисление детей до 9 - 11 (12) классов государственных, коммунальных и корпоративных лицеев проводится без конкурса, если количество поданных заявлений не превышает число свободных мест.

Обучение в лицеях должно организовываться в классах или группах; межклассных или проектных группах учащихся; учебных кабинетах (по учебным предметам одной или разных образовательных областей).

Лицеи также могут открыть классы (группы) с вечерней, заочной или дистанционной формами обучения, а также инклюзивные классы для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Управлять лицеем будет его директор, а коллегиальным органом управления станет педагогический совет. В Минобразования отметили, что учредителями лицея могут быть органы государственной власти, местный совет, физические и / или юридические лица.

Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, почему стоит ввести обучение в школах с 5 лет. Образование должно быть интересным и результативным и соответствовать мировым стандартам, сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки в Telegram.