Шкарлет объяснил позицию относительно школы с 5 лет

Такой опыт уже имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Фото: pinterest.com

Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, почему стоит ввести обучение в школах с 5 лет.

Образование должно быть интересным и результативным и соответствовать мировым стандартам, сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки в Telegram.

"Согласен, что дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития, и действительно, в организации образовательного процесса также должны быть разные подходы.

Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Но обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", - написал Шкарлет.

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По его словам, в мире сегодня многие страны начинают обучение детей с 5 лет. Например, США, Великобритания, Нидерланды и другие страны.

"Процесс обработки предложений едва ли будет быстрый, но точно не будет односторонний. Ведь главный приоритет Министерства - интересы детей", - добавил министр.

МОН не рассматривает отмену 12-летнего образования. В министерстве уверяют, что такой стандарт является общеевропейской тенденцией.