Microsoft создала программу, чтобы определять замененные лица людей

Чтобы создать приложение, корпорация применила собственные методы машинного обучения. Фото: Pixabay

Инструмент для определения изображений людей с замененными лицами, которые сгенерировал компьютер, разработала корпорация Microsoft.

Программное обеспечение анализирует фото и видео и дает оценку вероятности, что материал создан искусственно, сообщает BBC.

Таким образом, компания надеется, что технология поможет "бороться с дезинформацией". Microsoft Video Authenticator обнаруживает фейки по знакам, которые не заметны человеку, например тонкие пиксели в оттенках серого на том месте, где созданная компьютером версия лица была объединена с оригиналом.

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Чтобы создать приложение, корпорация применила собственные методы машинного обучения относительно тысячи общедоступных видео, в которых использовалась функция замены лица, а затем протестировала созданную модель на большой базе обмена лицами Facebook.

Технология замены лица человека на изображении, или дипфейк, приобрела популярность в 2018 году, после того как некоторые разработчики начали адаптировать методы искусственного интеллекта для создания подобного программного обеспечения.

Процесс создания заключается в загрузке данных в виде изображений одного человека и видеоматериалов с лицом другого на компьютер. Программное обеспечение использовало данные для нового видео уже с измененным лицом, мимикой и синхронизацией губ. Существуют программы, которым необходимо только одно селфи, чтобы заменить лицо звезды лицом пользователя в клипе голливудского фильма. Такими программами могут злоупотреблять для создания обманчивых клипов, в которых определенный деятель может действовать так, как никогда не делал, с политической или иной целью.

Функцию автоматизированной расшифровки аудиозаписей Transcribe добавила в Word компания Microsoft. Благодаря этому пользователи смогут записывать разговоры в приложении или загружать в него собственные аудио- или видеозаписи в форматах mp3, wav, m4a или mp4.