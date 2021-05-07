Microsoft исправила серьезную ошибку в Windows

Windows содержала серьезную ошибку фото: Microsoft

На Reddit и форуме компании Microsoft в течение нескольких дней начали появляться многочисленные сообщения, указывающие на проблемы в работе Microsoft Defender. Из-за нетипичной работы этого защитного комплекса ощутимо потребляется свободное место на загрузочных накопителях компьютеров.

Некоторые пользователи сообщали, что на накопителях начали появляться небольшие файлы размером менее 2 Кб, что вызвало небольшие проблемы. Но у других пользователей ситуация оказалась более серьезной – в папке Windows Defender появились тысячи файлов, которые суммарно занимают несколько Гб внутренней памяти. Файлы обнаружили в папке programData\Microsoft\Windows Defende\Scans\History\Store, что также привело к созданию больших по размеру резервных копий, сообщает ITsider.

Ошибка касалась пользователей, которые использовали только программное обеспечение на ОС Windows Server 2016 и 2019. Некоторые пользователи сообщали, что не могут закрыть папку из-за перезаполнения загрузочного накопителя и замедления работы системы. Некоторые администраторы предлагают открыть в Windows Defender защиту в реальном времени.

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Один из пользователей, который пострадал от этой проблемы, обратился в службу поддержки Microsoft и сообщил, что компания осознает проблему и работает над ее устранением. Другой пользователь поделился своими данными о запуске исправления – обновление до версии Engine 1.1.18100.6 должно стать доступным для пользователей уже 6 мая.

В групповых видеовызовах Viber запустили поддержку до 30 человек одновременно. Это полезная функция для многих пользователей, ведь удаленная работа и онлайн-обучение до сих пор востребованы во всем мире.