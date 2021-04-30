Viber запустил новые функции для звонков

Viber получил новые функции фото: 3snet.com

В групповых видеовызовах Viber запустили поддержку до 30 человек одновременно. Это полезная функция для многих пользователей, ведь удаленная работа и онлайн-обучение до сих пор востребованы во всем мире.

Это также позволит держать связь с родственниками, которые сейчас могут находиться далеко, информирует Pingvin.Pro.

Ранее количество участников не превышало 20 человек. Одновременно на экране вы можете видеть до шести человек. Но если к звонку присоединились больше людей, то чтобы всех их пересмотреть надо листать экран слева. Будет так же по шесть человек в каждом экране.

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В следующем месяце мессенджер Telegram получит новую функцию. Речь идет о видеочатах, которые дополнят голосовые. Видеочаты позволят сделать Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков.