Метеорит упал на дом

Обломок метеорита упал на крышу жилого дома в японском городе Комаки.
На момент инцидента в доме был один человек. Никто не пострадал, сообщает dt.ua.
Другие куски оставили в земле в саду выжженные следы размером 5х10 см.
Исследователи говорят, что этому метеорита около 4,5 млрд лет. Его назвали "метеорит Комаки".
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愛知県小牧市で先月、突然、住宅の屋根が壊れて表面が焼けた石のような物が落ちているのが見つかり、国立科学博物館が調べたところ隕石（いんせき）の落下であったことがわかりましたhttps://t.co/w4rGNp4N8p#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/SEgJUFNV2T— NHKニュース (@nhk_news) 12 октября 2018 г.
В сети опубликовали видео, на котором женщина, на чей дом упал метеорит, показывает его кусок и демонстрирует его магнитные свойства.
В Национальном музее науки отметили, что метеориты редко падают на дома. Последний раз подобный случай фиксировали в 2003 году в японском городе Хиросима.
Американец из штата Мичиган 30 лет подпирал дверь дома камнем весом 10 кг. Камень оказался метеоритом. Его стоимость - около $ 100 тыс. Ценность камня заметила профессор геологии Центрального Мичиганского университета Мона Сибеску.
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