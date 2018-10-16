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среда, 17 октября 2018 07:25

Метеорит упал на дом

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Обломок метеорита упал на крышу жилого дома в японском городе Комаки.

На момент инцидента в доме был один человек. Никто не пострадал, сообщает dt.ua.

Другие куски оставили в земле в саду выжженные следы размером 5х10 см.

  Обломок метеорита упал на крышу дома в Японии. Фото: Twitter
Обломок метеорита упал на крышу дома в Японии. Фото: Twitter

Исследователи говорят, что этому метеорита около 4,5 млрд лет. Его назвали "метеорит Комаки".

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В сети опубликовали видео, на котором женщина, на чей дом упал метеорит, показывает его кусок и демонстрирует его магнитные свойства.

В Национальном музее науки отметили, что метеориты редко падают на дома. Последний раз подобный случай фиксировали в 2003 году в японском городе Хиросима.

Американец из штата Мичиган 30 лет подпирал дверь дома камнем весом 10 кг. Камень оказался метеоритом. Его стоимость - около $ 100 тыс. Ценность камня заметила профессор геологии Центрального Мичиганского университета Мона Сибеску.

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