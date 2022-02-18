Мета близко: кто и как планирует зарабатывать на метавселенной

Метавселенная – интернет-среда, анонсированная основателем Facebook Марком Цукербергом Фото: Forbes.com

Coca-Cola, Samsung, Nike и другие компании активно осваивают виртуальную мета-вселенную. Они предполагают, что в дальнейшем новое пространство станет толчком для роста электронной коммерции. Украинцы тоже стараются не отставать.

Метавселенная – интернет-среда, анонсированная основателем Facebook Марком Цукербергом, существует пока в виде отдельных продуктов. Впрочем, уже есть бизнесы, пытающиеся инвестировать и зарабатывать на метамирах.

Meta-шаги в цифровом мире

Анонс метамира, сделанный Марком Цукербергом в октябре прошлого года, вызвал смешанные чувства у рядовых пользователей, ИТ-специалистов и бизнеса. Идея метамира заключается в погружении в виртуальный мир с помощью очков дополненной и виртуальной реальности. Можно будет, не выходя из дома, только надев такое устройство оказаться на рабочем месте в окружении коллег, в кинотеатре или на побережье.

Пока метавселенная является проектом далекого будущего. Для Марка Цукерберга это новая Big Thing, попытка диверсифицировать свой бизнес, особенно на фоне сокращения аудитории и перетекания ее в другие соцсети, в частности, в TikTok.

В последнем финансовом отчете компания сообщила, что ее подразделение Reality Labs, которое занимается виртуальной реальностью и строит метавселенную, получило убыток в размере $10 млрд.

Метабизнес в метавселенной

Когда первые обсуждения идеи метавселенной немного стихли, бизнес стал искать свой профит в этом анонсе. И хотя мы видим только концепт-идею этой среды и отдельные ее воплощения, многие компании начали осуществлять собственные попытки "вхождения" в метавселенную – не только от компании Meta, но и от других игроков рынка.

К примеру, компания Nike купила разработчика цифровых товаров RTFKT, в портфолио которого есть виртуальная обувь и невзаимозаменяемые токены (NFT). Таким способом компания готовится стать одним из первых продавцов диджитал-обуви для цифрового мира.

Некоторые бизнесы начали покупать виртуальную недвижимость в метавселенной, среди них – компания Adidas.

Некоторые бизнесы начали покупать виртуальную недвижимость в метавселенной, среди них – компания Adidas. Правда, производитель спортивных товаров приобрел виртуальную землю не в метавселенной Цукерберга, а в проекте The Sandbox. Игры в метавселенных The Sandbox и Decentraland запустила компания Atari, а аукционный дом Sotheby's открыл в Decentraland виртуальную галерею. В этом же виртуальном мире уже засветились Coca-Cola, Samsung и многие другие бизнес-гиганты.

Что может дать виртуальный мир бизнесу

Метавселенная может многое дать бизнесу и компании уже сегодня задумываются над тем, как они будут работать в цифровом мире. По мнению Нака Хитуиса, основателя маркетингового агентства TripleShot Marketing, одним из основных направлений развития электронной коммерции в метавселенной станет объединение офлайн- и онлайн-торговли, что может заинтересовать сегодняшних игроков e-commerce-рынка.

В виртуальном пространстве можно зарабатывать на рекламе и продажах. Если вспомнить, что к концу 2021 года аудитория всех сервисов Meta приближается к 3 млрд пользователей, то владельцу этой новой цифровой среды нужно будет лишь грамотно монетизировать то время, которое все эти люди будут тратить на цифровой мир.

Мета-идеи для метавселенной компании Meta

Уже в начале этого года стало известно о патентах, полученных компанией Meta (Facebook), описывающих объекты и принципы взаимодействия в метавселенной. К примеру, компания готовится строить виртуальные магазины, в которых будут продаваться цифровые копии реальных товаров.

Остальные патенты связаны с инструментами отслеживания глаз и мимики пользователей. Они предназначены для гарнитур виртуальной реальности, но их описание подсказывает, что даже взгляд пользователя может анализироваться, например для демонстрации ему рекламы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховная Рада легализовала виртуальные активы в Украине

К примеру, один из патентов описывает технологию отслеживания мимики лица с целью "адаптации медиаконтента" - это может означать, что только выражение лица жителя метамира сможет влиять на его окружение. Издание Financial Times цитирует юристку Бриттан Хеллер (Brittan Heller) из компании Foley Hoag, которая называет попытку таргетировать рекламу, базирующуюся на самопроизвольных биологических реакциях, ужасающей.

Кто еще сможет заработать на метавселенной

Цель вселенной, которая потребует огромных вычислительных мощностей, потребует чипов для обслуживания всего этого технологического разнообразия.

Кэти Хакл (Cathy Hackl), директор консалтинговой компании Futures Intelligence Group, добивающаяся брендам в разработке их собственной стратегии присутствия в метавселенной, дала свои советы по инвестициям в эту цифровую среду. По ее мнению, сегодня существует четыре основные стратегии инвестиций в метавселенную:

1. виртуальная недвижимость

2. биржевые фонды (например, ETF Roundhill Ball Metaverse), работающие с компаниями метавселенной

3. цифровые объекты – одежда, обувь

4. невзаимозаменяемые токены (NFT)

Украинский инвестиционный интерес

Инвесторы тоже демонстрируют свою заинтересованность в метавселенной. И среди них – украинские венчурные фонды.

Татьяна Власова, PR-директор венчурного фонда TA Ventures в комментарии Gazeta.ua рассказала нам о новом направлении инвестиций компании в стартапы, связанные с индустрией Web3, блокчейном и метавселенной. Фонд анонсировал новую вертикаль для этого направления и расширил для этой цели свой размер с $50 млн до $75 млн.

У TA Ventures уже есть частицы в компаниях, работающих в направлении Web3, децентрализованных технологий и метавселенных. Среди них стоит выделить вложения в Gemini – группу компаний братьев Винклвоссов (соучредителей Facebook), в которую входит криптобиржа Gemini Exchange, NFT-платформа Nifty Gateway, платформа по управлению активами, Stablecoin и другие проекты.

Кроме того, TA Ventures является инвестором виртуальной платформы для проведения онлайн-мероприятий в метавселенных Party.Space, платформы для покупки криптовалют Moonpay, маркетплейси Alt для продажи альтернативных активов и коллекционных предметов, что также планирует работать с NFT

Партнер TA Ventures Олег Маленков, отвечающий за новую вертикаль, в комментарии Gazeta.ua объясняет: "Web3 объединил лучшие качества предыдущих эпох интернета и открывает возможности для миллионов новых предпринимателей. Уже сейчас можно увидеть формирование совершенно новых профессиональных независимых кластеров. Мы начали инвестировать в Web3 в конце прошлого года. Наша стратегия инвестирования адаптируется к новой парадигме, но наследует ключевые компоненты базовой стратегии: ранняя стадия, особый фокус на команду, соинвестирование и глобальные рынки".

Есть ли жизнь без мета вселенной

Несмотря на глобальный восторг и обсуждение этого концепта в различных средах, есть компании, которые предпочитают пока находиться в стороне от идеи Марка Цукерберга.

Отдельные эксперты, к примеру, Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, уверены, что Apple, готовящая собственную гарнитуру смешанной (виртуальной и дополненной) реальности не планирует участия в этом проекте. Ее гарнитура, которую компания может показать уже в 2022 году, будет использоваться для игры и общения, а не для экскурсий в виртуальные миры, о чем рассказывает Meta.

Это пока не официальная позиция компании Apple, но заявлений о планах по собственному присутствию в метавселенной или создании для нее приложений, гаджетов или сервисов, компания также не сделала.

Надежда Баловсяк