Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу

Сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд. Фото: pixabay.com

Ракета-носитель Falcon - 9 компании SpaceX с микроспутниками Starlink стартует во вторник со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

17-ю партию из 60 интернет-спутников планируют вывести на околоземную орбиту в 08:23 по времени восточного побережья США, сообщили в компании Илона Маска.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 953 космических аппаратов системы Starlink. Компания в настоящее время является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

SpaceX планирует обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. Сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группу из 12 тыс. космических аппаратов такого типа (а в дальнейшем - по 30 тыс.) для создания полномасштабной сети. 16-ю партию из 60 интернет-спутников вывели на околоземную орбиту 25 ноября в 04:13 по Киеву.