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понедельник, 14 сентября 2020 15:58

Маск анонсировал запуск корабля Starship на новую высоту

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Маск анонсировал запуск корабля Starship на новую высоту
Попытку запуска прототипа Starship на расстояние 18 км с возвращением на Землю с ракетой компания осуществит после статических тестов корабля. Фото: Pixabay

Илон Маск объявил о следующей фазе тестирования космического корабля Starship.

Его новый прототип на этой неделе полетит в тестовом режиме на высоту 18 тыс. м. Ранее аппарат поднимался вверх всего на несколько сотен метров, сообщает Engadget.

Новый прототип корабля Starship называется SN8 и, в отличие от предыдущих, будет иметь крылья на корпусе и носовой конус вместо обычной металлической конструкции без деталей, то есть будет выглядеть приближенно к дизайну, который Маск представил в прошлом году.

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По словам Илона Маска, компания планирует осуществить тестовый полет на 18 км в высоту. Это значительно выше полета предыдущих прототипов, которые достигали нескольких сотен метров. При разработке корабля Starship компания SpaceX произвела несколько прототипов корабля для тестирования - SN5 и SN6. Первый совершил пробный полет в начале августа, а SN6 - в сентябре. Процесс испытания этих прототипов и SN8 похож, например статический тест на огнестойкость. Ракету выведут на стартовую площадку и наполнят топливом, как для настоящего запуска. Корабль оставят на земле с помощью крепления, поэтому при срабатывании двигателя он не сдвинется с места, а инженеры смогут проверить конструкцию на вытекание топлива, системное и температурное давление.

Попытку запуска прототипа Starship на расстояние 18 км с возвращением на Землю с ракетой компания осуществит после статических тестов корабля. Достижение кораблем такой высоты будет означать, что он пригоден к успешным полетам на дальние расстояния, и станет весомым шагом в реализации плана Маска по космическому туризму и межпланетным путешествиям.

SpaceX не назвала четкой даты тестового полета, так как она зависит от течения наземных испытаний.

3 сентября компания Илона Маска SpaceX успешно провела испытания корабля Starship SN6, который планируют использовать для полетов на Марс. Тесты Starship SN6 проходили на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США), сообщает компания-разработчик SpaceX.

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14
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