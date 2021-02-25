Марсоход показал панорамное фото Красной планеты

Панорамное фото с Марса на 360 градусов показало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Фотографию удалось сделать марсоходу Perseverance ( "Настойчивость") с помощью навигационной камеры аппарата Mastcam-Z, сообщили в пресс-релизе NASA.

Устройство сфотографировало 120 отдельных снимков, которые затем соединили для полноты панорамы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На парашюте марсохода Perseverance зашифровали секретное послание

Автор: NASA Фотографии сделаны с помощью навигационной камеры аппарата Mastcam-Z.

Камеру зафиксировали на верхушке космического робота Perseverance. Она может делать не только панорамные цветные фото на поверхности Марса, но и фотографии в 3D. Ученым эти камеры на устройстве помогут оценить геологическую историю и атмосферные условия кратера Джезеро. Также они обнаружат, какие породы камня можно будет собрать для возможного возвращения на Землю в будущем.

Автор: NASA Фотографии сделаны с помощью навигационной камеры аппарата Mastcam-Z.

В первые секунды после посадки на Марсе ровер Perseverance сфотографировал клубы дыма своей задней камерой. Это последствия запрограммированного NASA технического маневра: Sky Crane или "небесный кран", который спустил марсоход на поверхность Красной планеты, полетел в сторону и разбился, чтобы не повредить ровер.