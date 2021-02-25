Марсоход Perseverance случайно сделал потрясающие снимки

В первые секунды после посадки на Марсе ровер Perseverance сфотографировал клубы дыма своей задней камерой. Это последствия запрограммированного NASA технического маневра: Sky Crane или "небесный кран", который спустил марсоход на поверхность Красной планеты, полетел в сторону и разбился, чтобы не повредить ровер.

Дым на низкокачественном фото - одном из первых, которые прислал марсоход - заметили любители космоса, а другие энтузиасты обработали снимок. В NASA оценили их усилия и выложили финальный вариант фото у себя в Facebook.

Фото: NASA

Снимок сделала инженерная камера оценки угроз Hazcam, которая используется для технических нужд и не может делать фото в высоком разрешении.

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Посадка марсохода Perseverance состоялась 18 февраля. Критическая фаза началась в 22:30 по киевскому времени, а момент посадки в 22:55. Через 7 месяцев после запуска и 471 млн км путешествия ровер достиг кратера Джезеро на Красной планете. Он должен собрать данные о поверхности и атмосфере Марса, чтобы установить, может ли там существовать жизнь, в частности человеческая колония.