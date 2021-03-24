 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 558
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 675
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 648
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 765
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 360
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 306
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 783
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
5
5
6
4
3
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Видео
Все видео
OnePlus представила серию новых смартфонов
OnePlus представила серию новых смартфонов
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Интервью
1/5
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
1 Просмотров: 225
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 675
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 648
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1152
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
1 Просмотров: 198
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 12:47

Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
5

  Комментировать

Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Фото: Lego
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery

Компания Lego в сотрудничестве с NASA выпустят новый набор Space Shuttle Discovery. Это сделают в честь 40-летия первого запуска космического корабля Space Shuttle.

Именно этот космический корабль вывел в космос телескоп Хаббла. Телескоп также входит в набор, информирует The Verge.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: OnePlus представила серию новых смартфонов

Набор Space Shuttle Discovery поступит в продажу с 1 апреля по цене $ 200, примерно 5 тыс. 574 грн. Он состоит из 2354 деталей. Набор также имеет 108 цилиндрических лакированных серебряных деталей.

Космический корабль в наборе выполнен в масштабе 1:70. Собранный шаттл имеет высоту около 21,6 см, длину 53,3 см и ширину 34,3 см. Набор имеет две стойки, благодаря чему можно установить шаттл и телескоп вместе или по отдельности.

Итальянская компания Carlo Ratti Associati представила концепцию маркера, который может разлагаться в природе. В его состав входят натуральные волокна и чернила на водной основе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Две пули в сердце: лидера "Правого сектора-Запад" расстреляли возле кафе

Силовики выгнали монахов из монастыря

Возле Аляски разлили 40 т нефти

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Недовольных властью расстреляли в пещере

Умер дирижер хора им. Веревки

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 15480
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 8991
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7713
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6183
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 5616
Технологии
Telegram опроверг заявление фонда правительства РФ об инвестициях в мессенджер
Telegram опроверг заявление фонда правительства РФ об инвестициях в мессенджер Просмотров: 54
OnePlus представила серию новых смартфонов
OnePlus представила серию новых смартфонов
 Просмотров: 180
Биологи научились коммуницировать с растениями
Биологи научились коммуницировать с растениями Просмотров: 189
Instagram запустил новый сервис
Instagram запустил новый сервис Просмотров: 99
Clubhouse запустят для Android
Clubhouse запустят для Android Просмотров: 54
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
4
Протест под ОП: начались преследования организаторов
3
Холдинг Х100. Инвестирование в малый бизнес риски и доходность
Голосов: 51
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть