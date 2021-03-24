Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery

Фото: Lego

Компания Lego в сотрудничестве с NASA выпустят новый набор Space Shuttle Discovery. Это сделают в честь 40-летия первого запуска космического корабля Space Shuttle.

Именно этот космический корабль вывел в космос телескоп Хаббла. Телескоп также входит в набор, информирует The Verge.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: OnePlus представила серию новых смартфонов

Набор Space Shuttle Discovery поступит в продажу с 1 апреля по цене $ 200, примерно 5 тыс. 574 грн. Он состоит из 2354 деталей. Набор также имеет 108 цилиндрических лакированных серебряных деталей.

Космический корабль в наборе выполнен в масштабе 1:70. Собранный шаттл имеет высоту около 21,6 см, длину 53,3 см и ширину 34,3 см. Набор имеет две стойки, благодаря чему можно установить шаттл и телескоп вместе или по отдельности.

Итальянская компания Carlo Ratti Associati представила концепцию маркера, который может разлагаться в природе. В его состав входят натуральные волокна и чернила на водной основе.