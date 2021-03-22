Создали первый в мире биоразлагаемый маркер

Фото: CRA

Итальянская компания Carlo Ratti Associati представила концепцию маркера, который может разлагаться в природе. В его состав входят натуральные волокна и чернила на водной основе.

Составляющие маркера могут расщепляться в течение шести месяцев, сообщает Dezeen.

Сейчас ручка-маркер CRA Scribit является концепцией и находится на этапе разработки. Главная цель разработчиков состояла в поиске решения, которое соответствует концепции круговой экономики. По официальным данным, ежегодно на свалки выбрасывают 35 млрд маркеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли зуб акулы, которая вымерла 3 млн лет назад

Маркер Scribit будут изготовлять из биопластика, дерева или анодированного алюминия. В нем есть перо и картридж, в состав которых входят природные волокна, в частности опилки, конопляные волокна, полигидроксибутират.

"Поскольку мы пришли к инновационной концепции создания картриджа, который можно отделить от ствола, мы протестировали большое количество органических волокон, чтобы изготовить биоразлагаемый картридж с оптимальными характеристиками", - отмечают разработчики.

Разработчики надеются, что продукт позволит тысячам людей во всем мире изменить способ рисования на вполне устойчивый.

В небольшом городке Уинчкомб, который расположен в Великобритании, обнаружили почти 300 г редкого метеорита, известного как углистые хондриты. Он приземлился на подъездной дорожке.