OnePlus представила серию новых смартфонов

Китайская компания OnePlus представила серию из трех новых смартфонов. В нее вошли модели: простая "девятка", OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R только для индийского рынка.
Первые два смартфона созданные на флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 888, имеют одинаковые модификации памяти и одинаковую емкость аккумулятора, сообщает Pingvin.Pro.
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Разница заключается в характеристиках тыловых камер и их экранов. Эта серия смартфонов впервые получила линзы от бренда Hasselblad.
Недавно компания OnePlus представила свои первые умные часы OnePlus Watch стоимостью $ 159. Фирменная система зарядки OnePlus Warp Charge обеспечивает до недели работы от 20 мин. зарядки.
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