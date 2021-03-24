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среда, 24 марта 2021 08:39

OnePlus представила серию новых смартфонов

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OnePlus представила серию новых смартфонов
OnePlus представила серию новых смартфонов фото: Ixbt.com

Китайская компания OnePlus представила серию из трех новых смартфонов. В нее вошли модели: простая "девятка", OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R только для индийского рынка.

Первые два смартфона созданные на флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 888, имеют одинаковые модификации памяти и одинаковую емкость аккумулятора, сообщает Pingvin.Pro.

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Разница заключается в характеристиках тыловых камер и их экранов. Эта серия смартфонов впервые получила линзы от бренда Hasselblad.

Недавно компания OnePlus представила свои первые умные часы OnePlus Watch стоимостью $ 159. Фирменная система зарядки OnePlus Warp Charge обеспечивает до недели работы от 20 мин. зарядки.

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Дата
24
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