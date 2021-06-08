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вторник, 08 июня 2021 15:07

Крупнейший на континенте: ученые обнаружили новый вид динозавров

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Крупнейший на континенте: ученые обнаружили новый вид динозавров
Австралотитаны населяли Австралию более 96 млн лет назад. Фото: pixabay.com

Австралийские ученые подтвердили открытие нового вида динозавров, чьи останки являются крупнейшими среди найденных на континенте.

Длина рептилий достигала 30 м. Вид назвали австралотитан и зачислили в список 15 крупнейших динозавров мира, пишет Reuters.

Впервые кости австралотитана нашли в 2007 году на ферме, которой владели двое палеонтологов Робин и Стюарт Маккензи. Исследование костей длилось более 14 лет, поскольку те хрупкие и габаритные. Эксперты долго пытались классифицировать динозавра, но в конце концов поняли, что это новый вид, который раньше никто не исследовал.

Австралотитаны населяли Австралию более 96 млн лет назад. Команда исследователей назвала динозавра Купером, поскольку его нашли недалеко от реки Купер-Крик.

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На севере Чили ученые обнаружили новый вид динозавров. Им удалось это сделать благодаря найденным частям скелета. Останки существа находились в пустыне Атакама, вблизи города Копьяпо. Травоядный титанозавр имел маленькую голову, длинную шею и необычно плоскую спину. Существо жило в пышном ландшафте цветущих растений, папоротников и пальм.

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08
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