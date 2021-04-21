На севере Чили ученые обнаружили новый вид динозавров. Им удалось это сделать благодаря найденным частям скелета.

Останки существа находились в пустыне Атакама, вблизи города Копьяпо, сообщает ВВС.

Автор: CHILEAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY VIA REUTERS Ученые обнаружили новый вид динозавров

Эксперты установили, что травоядный титанозавр имел маленькую голову, длинную шею и необычно плоскую спину. Существо жило в пышном ландшафте цветущих растений, папоротников и пальм.

Команда во главе с чилийским геологом Карлосом Аревало обнаружила останки в 1990-х, а провела исследования в 2000-х. Выводы, опубликовали 19 апреля 2021 года в журнале Cretaceous Research.

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Исследователи нашли части плечевой, бедренной и седалищной костей, а также позвоночные элементы шеи и спины. Предполагается, что они принадлежали небольшой молодой особи длиной около 6,3 м.

Существо было зауроподом или травоядным динозавром с длинной шеей и длинным хвостом. Его нашли в отложениях позднего мелового периода.

"Это важная веха для чилийской палеонтологической наследия", - сказал руководитель отдела палеонтологии музея Дэвид Рубилар.

Это третий динозавр, которого нашли в Чили, и третий титанозавр с западной стороны Анд в Южной Америке.

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