Космос почистят от мусора: запускают первый спутник

Космос будут чистить от мусора. Фото: Reuters

Японско-британская компания Astroscale запустит с космодрома Байконур в Казахстане спутник Elsa-d, который будет чистить космос от мусора.

Работу спутника будут контролировать из британского центра обслуживания в городе Гарвелл, вблизи Оксфорда, сообщает The Guardian.

Elsa-d будет выявлять устаревшие спутники, к которым будет крепиться и выталкивать их в атмосферу Земли для дальнейшего сгорания.

В следующем десятилетии планируется запуск более 10 000 спутников, преимущественно от спутниковых Интернет-провайдеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астронавты NASA вышли в открытый космос

По оценкам Европейского космического агентства, на орбите находится 3 600 работающих спутников, а сеть космического наблюдения США отслеживает более 28 000 обломков.