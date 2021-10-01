Космический корабль Маска вернулся на Землю

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и обратно. Фото: facebook.com/spacenewsx

1 октября грузовой космический корабль Cargo Dragon американской частной компании Илона Маска SpaceX успешно приводнился возле Флориды. Он доставил на Землю 2,2 т груза, в том числе результаты научных экспериментов с МКС.

В четверг корабль отстыковался от Международной космической станции, в составе которой находился более месяца, сообщает пресс-служба SpaceX. Это был уже 23-й полет Cargo Dragon SpaceX на МКС.

Для модифицированного варианта корабля Cargo Dragon2, способного доставлять на МКС на 20% больше груза, это третья миссия. Корабль также может автономно стыковаться со станцией без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и обратно. Это единственный космический корабль для снабжения МКС, который может возвращать грузы на Землю.

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В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами. В рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около $1,5 млн, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований на поверхности Луны.