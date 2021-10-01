Космический корабль Маска вернулся на Землю

 
Ексклюзивы
1/5
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Просмотров: 261
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
1 Просмотров: 1233
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 513
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 216
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 270
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Просмотров: 270
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 657
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2493
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1593
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 459
Фото
Все фото
5
8
4
8
4
Родителям не понравились учебники по истории с библейскими цитатами
Родителям не понравились учебники по истории с библейскими цитатами
Полярники определили возраст загадочных останков кита у станции &quot;Вернадский&quot;
Полярники определили возраст загадочных останков кита у станции "Вернадский"
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Видео
Все видео
Космический корабль Маска вернулся на Землю
Космический корабль Маска вернулся на Землю
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 333
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 3411
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 396
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 585
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1899
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 216
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
пятница, 01 октября 2021 07:35

Космический корабль Маска вернулся на Землю

  Комментировать
Космический корабль Маска вернулся на Землю
Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и обратно. Фото: facebook.com/spacenewsx

1 октября грузовой космический корабль Cargo Dragon американской частной компании Илона Маска SpaceX успешно приводнился возле Флориды. Он доставил на Землю 2,2 т груза, в том числе результаты научных экспериментов с МКС.

В четверг корабль отстыковался от Международной космической станции, в составе которой находился более месяца, сообщает пресс-служба SpaceX. Это был уже 23-й полет Cargo Dragon SpaceX на МКС.

Для модифицированного варианта корабля Cargo Dragon2, способного доставлять на МКС на 20% больше груза, это третья миссия. Корабль также может автономно стыковаться со станцией без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и обратно. Это единственный космический корабль для снабжения МКС, который может возвращать грузы на Землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю

В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами. В рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около $1,5 млн, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований на поверхности Луны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Космический корабль Маска вернулся на Землю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 16821
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 8037
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 7587
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
5
 Просмотров: 4635
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 3969
Наука
Телескоп NASA сделал уникальное фото космических галактик
Телескоп NASA сделал уникальное фото космических галактик Просмотров: 117
Телескоп Hubble сделал уникальное фото спиральной галактики
Телескоп Hubble сделал уникальное фото спиральной галактики Просмотров: 180
Объявят лучших в музыкальной индустрии Украины
Объявят лучших в музыкальной индустрии Украины
Родителям не понравились учебники по истории с библейскими цитатами
Родителям не понравились учебники по истории с библейскими цитатами
5
 2 Просмотров: 1053
Миру грозит климатическая катастрофа - ООН бьет тревогу
Миру грозит климатическая катастрофа - ООН бьет тревогу Просмотров: 522
Больше всего комментируют
6
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
3
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
3
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
Голосов: 140
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть