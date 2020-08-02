Космический корабль Маска отстыковался от МКС: сегодня ожидают на Земле

Crew Dragon отстыковался от МКС. Фото: Reuters

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с экипажем в составе астронавтов Дугласа Харли и Роберта Бенкена успешно расстыковался с Международной космической станцией (МКС).

Расстыковка была осуществлена в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 02:45 по Киеву), сообщило NASA.

Через 19 часов спускаемый аппарат с астронавтами должен будет совершить приводнение в Мексиканском заливе около берегов штата Флорида.

Это будет первое приводнение американского спускаемого корабля, совершенное за последние 45 лет после завершения программы полетов "Аполлонов" в 1975 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европа впервые за 9 лет запустит миссию в космос без России

Первый после почти девятилетнего перерыва вслед за окончанием программы шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал к МКС 30 мая. В рамках тестового полета корабль доставил на МКС Харли и Бенкена, которые проработали там два месяца.