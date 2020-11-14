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суббота, 14 ноября 2020 16:22

Корпорация Panasonic меняет название

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Корпорация Panasonic меняет название
В компании Panasonic произойдут изменения. Фото: pexels.com

Японский производитель бытовой электроники Panasonic Corporation превратится в холдинговую компанию. Будет разделена на управляющие компании и получит новое название.

Это должно произойти в апреле 2022 года в случае одобрения на собрании акционеров Panasonic в июне 2021-го и получения необходимых разрешений со стороны правительственных ведомств, пишет "Интерфакс".

Изменение структуры позволит яснее определить сферы ответственности каждого бизнес-подразделения и ускорить процесс принятия решений.

В компании также сообщили о назначении нового главного исполнительного директора. Им в апреле следующего года станет Юки Кусуми, который сейчас возглавляет автомобильное подразделение. А 24 июня он займет должность президента Panasonic.

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Panasonic Corporation - крупнейший японский и один из ведущих мировых производителей электроники. Компания известна своими торговыми марками Panasonic, Technics, Lumix, Quasar. Основана в 1918 году.

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